Bergama\'da Orman Yangını Çıktı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Muratlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahalenin 18.13'te yapıldığı bildirildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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