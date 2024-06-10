İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Bergama'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?