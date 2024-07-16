İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Sık ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Bergama'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı - Son Dakika
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