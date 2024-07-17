Bergama'da orman yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika
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Bergama'da orman yangınına müdahale devam ediyor

İzmir'in Bergama ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Rüzgarın etkisi nedeniyle kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

17.07.2024 10:07
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İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile çalışma yürütülüyor.

Ekiplerin alevlerin önünü kesmeyi başardığı, rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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