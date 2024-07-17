Bergama\'da Ormanda Çıkan Yangına Müdahale Sürüyor

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İZMİR'in Bergama ilçesinde, ormanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Kapıkayası Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale devam ediyor.