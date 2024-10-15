Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncel

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'dan ilçeye gelen bir şüphelinin uyuşturucu madde yetiştirip sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, Ulucami Mahallesi'nde ikamet eden B.T'nin adresine baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada 100 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan düzenek ve poşetler içerisinde Hint keneviri tohumları ile satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.