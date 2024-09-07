Bergama'da Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.
Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda gece saatlerinde kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 18.00'de çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edilmişti.
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