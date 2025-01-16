Bergusi: Filistinlilerin Kararlılığı Ateşkesi Sağladı - Son Dakika
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Bergusi: Filistinlilerin Kararlılığı Ateşkesi Sağladı

Mustafa el-Bergusi, Filistin halkının kararlılığı sayesinde İsrail'in saldırılarında başarısız olduğunu belirtti.

16.01.2025 15:51
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Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Gazze Şeridi'ndeki halkın kararlılığının İsrail saldırılarının hedeflerine ulaşmasını engellediğini söyledi.

Bergusi, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına dair yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin halkının kararlılığı ve kahramanlığı sayesinde ateşkes anlaşmasına varıldı." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının kararlılığı ve cesareti sayesinde hedeflerinde başarısız olduğunu kaydeden Bergusi, Tel Aviv'in ayrıca etnik temizliği gerçekleştirmede, Filistin direnişini yok etmede, Gazze Şeridi'nde hegemonyasını yaymada, askeri güçle esirleri geri almada da başarısız olduğunu aktardı.

Bergusi, "İsrail hükümetinin başarısızlığını, savunmasız sivillere acımasızca davranarak, Gazze Şeridi'ndeki yaşam için gerekli temel gereksinimleri yok ederek, soykırım, etnik temizlik, toplu cezalandırma ve aç bırakma olarak eş zamanlı şekilde üç savaş suçunu birden işleyerek telafi etmeye çalıştığını" vurguladı.

Filistinkli yetkili, dünyanın İsrail ile başta ABD olmak üzere Batılı destekçilerinin ezici gücü karşısında direniş efsanesi yazan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Kaynak: AA

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