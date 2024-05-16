Berk Hakman, Erkan Köse ve Asena Tuğal'ın başrolünde olduğu 'Dünya Malı-Eksi Bir' yarın vizyona giriyor - Son Dakika
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Berk Hakman, Erkan Köse ve Asena Tuğal'ın başrolünde olduğu 'Dünya Malı-Eksi Bir' yarın vizyona giriyor

Berk Hakman, Erkan Köse ve Asena Tuğal\'ın başrolünde olduğu \'Dünya Malı-Eksi Bir\' yarın vizyona giriyor

Berk Hakman, Erkan Köse, Asena Tuğal, Serhat Özcan, Turgay Tanülkü, Altan Erkekli ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı 3 filmlik serinin ilk filmi olan Dünya Malı-Eksi Bir, yarın sinema izleyicisiyle buluşacak. Yönetmen Uygur Akkaya, filmle ilgili olarak Ayasofya ve Kuantum adlı devam filmleri yapmayı planladığını belirtti. Film, Barnabas İncili'nin satışı esnasında yaşananları konu alıyor ve aksiyon, macera, komedi ve duygusal temaları içeriyor.

16.05.2024 18:33
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Başrollerini Berk Hakman, Erkan Köse, Asena Tuğal, Serhat Özcan, Turgay Tanülkü, Altan Erkekli ve Uğur Yücel'in paylaştığı 3 filmlik serinin ilki "Dünya Malı-Eksi Bir" yarın sinema izleyicisiyle buluşacak.

Biletinial Torun Center Sinemalarında gerçekleştirilen basın gösterimi öncesinde AA muhabirine açıklama yapan yönetmen Uygur Akkaya, "Ayasofya" ve "Kuantum" adlarıyla devam edecek bir üçleme yapmayı planladığını söyledi.

Serinin ilk filmiyle seyirciye merhaba dediklerini ifade eden Akkaya, "Dilerim beğenirler, çok duyguyu bir arada yaşayabilecekleri güzel bir film olması için elimizden geleni yaptık." dedi.

Akkaya, büyük bir prodüksiyona sahip olan filmin güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkati çektiğine işaret ederek, "İkinci film olan Dünya Malı Ayasofya'nın fikri on yıl önce ortaya çıktı. Bütçe çok büyüktü, biz de bir öncekini çekelim, biraz daha başlangıç filmi olsun istedik." şeklinde konuştu.

Filmin Barnabas İncili'nin satışı esnasında yaşananları konu aldığını dile getiren Akkaya, "Film, aksiyon ve maceranın yanı sıra derinden mesaj veren bir hikayeye sahip. İçerisinde duygusal ve trajikomik durumlar var, aslında izleyicinin alışık olmadığı bir film. Yani bu filme ağlamaya ya da bu filme gülmeye gitmeyecekler. Ama filme gittiklerinde ağlayan da gülen de olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Bizim için çok keyifli bir yolculuktu"

Gösterimin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan oyunculardan Suat Güzey, "Uygur Akkaya'nın hayaliydi bu. Biz bu hayalin içinde yer almaktan keyif aldık. Ortaya çıkacak şeyin nasıl bir şey olacağını sonradan görecektik. Beklediğimizin çok üstünde ve gerçekten de gerçekleşmiş bir hayal gördük. Bizim için çok keyifli bir yolculuktu." görüşünü paylaştı.

Oyuncu Asena Tuğal de filmi ilk defa izlediklerini ve çok beğendiklerini belirterek, "Film aslında antika değeri yüksek olan bir İncil'in peşine düşen bir suç çetesinin aksiyon içeren hikayesini anlatıyor. Tabii komedi unsurları da var filmde." dedi.

Şarkıcı Hande Yener ise "Filmin müziğini yapmak gibi bir şansım oldu. Beni en çok heyecanlandıran da tabii ki kadroda çok önemli isimlerin olması. Hepimizin çok sevdiği değerli sanatçıları aynı filmde görebilmek beni çok heyecanlandırdı." şeklinde konuştu.

Hikayeyi de çekimlerin kalitesini de çok beğendiğini dile getiren Yener, "Bütün bunlar bir araya gelince şarkı yapmam da herhalde yarım günümüzü aldı. Üstelik hikayeyi dinlemeden sadece üstünkörü biraz bahsettiler. Sonra şarkı filme çok uydu dediler ve ben de filmin şarkısını yapmış oldum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan diğer oyuncular da rol aldıkları karakterlere ilişkin bilgiler vererek, filme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hırslı ve gözüpek bir genç olan Vural, ustası Suphi ve kumarhane patronu Haluk'un ve diğer karakterlerin yaşadıkları ile Barnabas İncili'ni çalmayı planlayan Haluk'un maceralarının ele alındığı macera ve komedi türündeki filmin müziklerini Alper Atakan ve Hande Yener yaptı.

Macera, suç, komedi, duygusal ve sıra dışı temalı "Dünya Malı-Eksi Bir" filminin senaristleri arasında Salih Tahir, Korkut Soylu, Erkan Köse, Uygur Akkaya, Erman Biçer ve Tolga Mert yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berk Hakman, Erkan Köse ve Asena Tuğal'ın başrolünde olduğu 'Dünya Malı-Eksi Bir' yarın vizyona giriyor - Son Dakika

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