Berk İpsalalı ve Melike Yazgılı Evlendi

Demirören Haber Ajansı İstanbul Haberler editörü Melike Yazgılı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden KİPTAŞ'ın Basın Müşavirliği'nde video editörü olarak görev yapan Berk İpsalalı ile Kadıköy'de yapılan törenle dünya evine girdi. Çifti mutlu gününde aileleri, dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı.