Berkay Gezgin'den Bayram Mesajı: 'Her Şey Çok Güzel Olacak' - Son Dakika
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Berkay Gezgin'den Bayram Mesajı: 'Her Şey Çok Güzel Olacak'

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki seçim kampanyasına damga vuran sözlerin sahibi Berkay Gezgin, cezaevinden gönderdiği mesajda destekçilerine hitap ederek, 'Bir arada olduğumuz sürece her şey çok güzel olacak' dedi. Babası Süleyman Gezgin ise oğlunun moralinin yerinde olduğunu belirtti.

31.03.2025 16:33  Güncelleme: 17:30
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Haber: Beril KALELİ/Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki seçim kampanyasına damga vuran "Her şey çok güzel olacakm" sözlerinin sahibi Berkay Gezgin, İmamoğlu protestolarının ardından tutuklu olarak bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden avukatı aracılığıyla mesaj paylaştı. Gezgin, "Bir arada olduğumuz sürece her şey çok güzel olacak. Sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız. İyi bayramlar." dedi. Babası Süleyman Gezgin ise ANKA'ya konuştu ve "Dimdik ayakta. Normalde bayramları tabii ki beraber geçirirdik her zaman, her ailede olduğu gibi. Tabii ki aramızda olmadığı için çok üzgünüz, ama yapacak bir şey yok. Dirayetli olmamız gerekiyor. Bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

19 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yöneticinin gözaltına alınmasıın ardından ülke genelinde protesto eylemleri gerçekleşti, eylemlere katılan ve aralarında çok sayıda gencin bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı. İstanbul'daki eylemler nedeniyle gözaltına alınanlardan 268'i ise tutuklandı.

İmamoğlu'nun sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" ifadesini başlatan Berkay Gezgin, İBB binasının bulunduğu Saraçhane'deki protestolardan sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Gezgin, avukatı Metin Altan ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Avukat ile birlikte cezaevine gelen Gezgin'in ailesi ise görüşme neticesinde Berkay'dan gelecek haberleri bekledi.

"Berkay'ın herhangi bir suça dahli söz konusu değil"

Görüşmenin ardından cezaevi önünde ANKA'ya sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Gezgin hakkındaki iddianamenin hazırlanmış olduğunu ancak bayram nedeniyle iddianamenin hangi mahkemeye gönderildiği bilgisine sahip olmadıklarını aktaran Altan şöyle konuştu:

"Berkay'ın sağlığının çok iyi olduğunu, moral motivasyonunun çok yüksek olduğunu, bu motivasyonun aslında bir suç işlememiş olmanın verdiği bir motivasyon olduğunu hissettirdi bana. Berkay'ın herhangi bir suça dahli söz konusu değil. Bu çocuğun 7 Nisan itibariyle vizeleri başlıyor. Vizelere girmemiş olması ona çok ciddi mağduriyetlere neden olacak. Çünkü, bu vizelere girmemiş olması onun 1 sene okulu uzatmasına sebep olacak. Herhangi bir suça dahli de, somut delillere baktığımız zaman olmadığını görebiliyoruz. Bir an önce tahliyesini talep edeceğiz.

"Dimdik ayakta"

Altan, ayrıca Berkay Gezgin'in yazmış olduğu notu paylaştı. Not şu şekilde:

"Ülkemize getireceğimiz günler adına mücadelesini esirgemeyen, desteği hiç bırakmayan herkese teşekkürler. Biz bir arada olduğumuz sürece her şey çok güzel olacak. Sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız. İyi bayramlar."

Berkay Gezgin'in babası Süleyman Gezgin ise "Moralinin iyi olduğunu avukatları aracılığıyla aldık az önce. Dimdik ayakta. Normalde bayramları tabii ki beraber geçirirdik her zaman, her ailede olduğu gibi. Tabii ki aramızda olmadığı için çok üzgünüz, ama yapacak bir şey yok. Dirayetli olmamız gerekiyor. Bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah güçlenerek çıkacaktır Berkay."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Berkay Gezgin, Politika, 3-sayfa, Cezaevi, Gözaltı, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berkay Gezgin'den Bayram Mesajı: 'Her Şey Çok Güzel Olacak' - Son Dakika

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