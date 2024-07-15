Berlin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni Düzenlendi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni, şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Terör örgütü FETÖ tarafından planlanan ve tatbik edilen, 251 vatandaşımızın şehadetine ve 2 binden fazla vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan bu elim olay hafızalarımızdaki acı hatırasını hala koruyor." dedi.

Şen, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün FETÖ'nün devletin bekasına karşı oluşturduğu tehlikeyi açıkça ortaya koyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu tehlikenin bertaraf edilmesinde en büyük katkıyı şüphesiz Türk halkı yapmıştır. İnsanımız kendi iradesi üzerinde güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını, milli iradesini korumak için hayatını feda etmeye hazır olduğunu açıkça göstermiştir. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi, aziz milletimizin ve canlarını hiçe sayan kahraman güvenlik güçlerimizin onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bozguna uğratmıştır."

Büyükelçi Şen, 15 Temmuz gecesi Türk toplumunun tüm kesimlerinin farklılıkları bir yana koyarak tek bir amaç etrafında ülkesine, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmak için birleştiğini anlattı.

Hain darbe girişiminin FEETÖ tarafından organize edildiğinin bir kez daha örgüt içerisinden gelen itiraf ve ifşaatlarla ortaya koyulduğunu vurgulayan Şen, buna rağmen iradesini, aklını ve vicdanını bu şebekeye kaptıran birçok kişinin hala bu gerçeği kabullenemediğinin görüldüğünü kaydetti.

"Terör örgütü olmasının yanı sıra 'kült' niteliğini taşıyan bir casusluk örgütü olan FETÖ, karanlık örgüt yapısı ve tüm evrensel değerleri kendi amaçları için kullanan, çıkarcı, fırsatçı, yozlaşmış unsurlarıyla yurt dışındaki Türk toplumları için de büyük bir tehlikedir." diyen Şen, bu bağlamda hain saldırıdan bu yana geçen 8 yılda devletin temel önceliklerinden birinin yurt içinde ve yurt dışında FETÖ ile kararlı mücadeleye devam etmek olduğunu ifade etti.

FETÖ'nün devlet kurumları içindeki örgütsel yapılanmasının deşifre edildiğini, mensupları hakkında idari ve adli süreçler başlatıldığını, nihai tahlilde örgütün paralel devlet yapılanmasının çökertildiğini aktaran Şen, "FETÖ, ülkemizdeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamış, bu durum Türkiye dışındaki FETÖ yapıları ile mücadeleye daha da önem kazandırmıştır. FETÖ'nün yurt dışı yapılanması ile mücadelemize uluslararası hukuk temelinde kararlılıkla devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bu mücadelenin Dışişleri Bakanlığının da en öncelikli gündem maddelerinden olduğunu ifade eden Şen, "Yabancı muhataplarımızla yaptığımız temaslarda FETÖ'nun faaliyet gösterdiği diğer ülkeler bakımından da güvenlik tehdidi olduğu, örgütün kendisine siyasi ve ekonomik nüfus alanları yaratmayı amaçladığı, bu doğrultuda bulunduğu ülkelerin kanunlarını ihlal etmekten çekinmediğini, adeta bir istihbarat ve uluslararası suç örgütü gibi çalıştığını somut örnekler ile anlatmaya devam ediyoruz." dedi.

Şen, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının önde gelen elebaşlarına yönelik Türkiye'de açılan soruşturmalar kapsamında bulundukları ülkelere iade taleplerinin iletildiğini, yurt dışındaki FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının kapatılması, FETÖ unsurlarından tamamen arındırılması için de girişimlerin sürdüğünü aktardı.

Fotoğraf sergisi ve bisiklet turu

Anma etkinliği kapsamında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin film gösterildi ve fotoğraf sergisi açıldı.

Büyükelçilikte yapılan anma töreni öncesinde Berlin Başkonsolosluğunca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bisiklet Turu etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu bahçesinde toplanan onlarca kişi yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine kadar bisiklet sürdü. Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, üzerinde 15 Temmuz amblemi bulunan tişörtler giydi.