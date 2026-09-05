Berlin\'de başlayan 2026 IFA fuarında Çinli firmaların ürünleri yoğun ilgi gördü

BERLİN, 5 Eylül (Xinhua) -- Dünyanın en büyük tüketici elektronik ve ev aletleri ticaret fuarlarından biri olan 2026 IFA Berlin Fuarı cuma günü Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı. Etkinlikte Çinli firmaların sergilediği ürünler yoğun ilgi gördü.