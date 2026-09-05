Berlin'de başlayan 2026 IFA fuarında Çinli firmaların ürünleri yoğun ilgi gördü
Dünyanın en büyük tüketici elektroniği ve ev aletleri fuarlarından 2026 IFA Berlin Fuarı, Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı. Etkinlikte Çinli firmaların sergilediği ürünler, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.
BERLİN, 5 Eylül (Xinhua) -- Dünyanın en büyük tüketici elektronik ve ev aletleri ticaret fuarlarından biri olan 2026 IFA Berlin Fuarı cuma günü Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı. Etkinlikte Çinli firmaların sergilediği ürünler yoğun ilgi gördü.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Berlin'de başlayan 2026 IFA fuarında Çinli firmaların ürünleri yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?