Berlin'de Çiftçiler Tarım Politikalarına Karşı Gösteri Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Berlin'de Çiftçiler Tarım Politikalarına Karşı Gösteri Düzenledi

Berlin\'de Çiftçiler Tarım Politikalarına Karşı Gösteri Düzenledi

Almanya'nın Berlin kentinde çiftçiler, sürdürülebilir tarım politikası talebiyle protesto düzenledi.

18.01.2025 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etti.

Hükümetin tarım politikalarını kınamak ve sürdürülebilir bir tarım politikası geliştirilmesi için binlerce çiftçi Federal Meclis Binası önünde toplandı.

Üzerlerinde "Organik ürünlere vergi olmasın", "Holdinglerin gücü yerine demokrasi", "Artık yeter", "Tarım endüstrisi yerine çiftlikler", "Geleceğe açığız, gen teknolojisine karşıyız" ve "Doğaya karşı savaşı durdurun" yazan pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

Hükümetin tarım politikasının değişmesini ve sürdürülebilir olmasını isteyen çiftçiler, 23 Şubat'ta yapılacak erken seçime atıfta bulunarak, "Cesaretli Tarım Politikasını Seçin" yazılı pankart taşıdı.

Çiftçilik yapan ve Genç Çiftçiler Derneğinde çalışan Antje Hollaender, AA muhabirine, Berlin'deki gösterinin tarımda bir dönüşüm yapılması amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Tarım politikası son yıllarda pek önemsenmedi. Küçük çiftlikler için çok fazla bir şey yapılmadı." dedi.

Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasına da karşı olduklarını ifade eden Hollaender, küçük çiftliklerin haklarının korunmasından yana olduklarını kaydetti.

Hollaender, büyük şirketlerin çok yüksek kazançlar elde ettiğini anlatarak, "Asgari geçim düzeyinde çalışıyoruz veya ürünlerimizi üretim maliyetinin altında satmak zorundayız." dedi.

Üretim maliyetinin altında gıda alımının kanunen yasaklanması çağrısında bulunduklarını aktaran Hollaender, "Holdinglerin ve süpermarketlerin pazar gücünün sınırlandırılması ve küçük çiftçilerin haklarının güçlendirilmesi istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, berlin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Çiftçiler Tarım Politikalarına Karşı Gösteri Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
16:49 5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası Aileden ilk ifade 5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası! Aileden ilk ifade
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:37 2 golü ofsayta takılan Osimhen’den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri 2 golü ofsayta takılan Osimhen'den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri
22:17 Trump’ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak Trump'ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak
21:59 Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 19:50:39. #1.12#
SON DAKİKA: Berlin'de Çiftçiler Tarım Politikalarına Karşı Gösteri Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.