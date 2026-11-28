Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Berlin Birleşik Filistin Ulusal Komitesince düzenlenen gösteride çok sayıda kişi İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarını protesto etmek ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması için Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı'nda toplandı.

Filistin milli marşının okunmasının ardından Neukölln ilçesine doğru yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "Soykırımı durdurun", "Gazze hakkında konuşmayı bırakmayın", "Boykot" ve "Soykırım" yazılı dövizler ve pankartlar taşıdı.

Almanya'nın İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterilen eylemde, "Almanya finanse ediyor, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bombalıyor", "Almanya finanse ediyor, İsrail katliam yapıyor", "Filistin özgür olana dek Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Bu savaş değil, soykırımdır" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganları atıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Hermann Meydanı'nda sona erdi.