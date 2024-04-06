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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Alexanderplatz Meydanı'nda Filistin ile dayanışma göstermek için toplanan çok sayıda kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Göstericiler daha sonra Filistin bayraklarıyla Bild ve Welt gazetelerini bünyesinde bulunduran Axel-Springer medya şirketinin binasının önüne kadar yürüdü.

Burada Alman basınını İsrail yanlısı tutumundan dolayı eleştiren göstericiler, "Alman ve Springer medyası yalan söylüyor. Kışkırtıyorlar ve aldatıyorlar", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Gazze'ye, Filistin'e özgürlük" ve "Gazze özgür olacak" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, üzerinde "Filistin'e özgürlük", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Filistin'in yanında durun" ve "Bu savaş değil, soykırımdır" yazan dövizler taşıdı.

Gösteriye eşi Cornelia ile katılan Mohammed Al-Turk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada sesini Filistin ve halkı ile her gün bombalanan Gazze'deki insanlar için yükselttiğini belirterek, "Ve Almanya'daki medyanın hakları için savaşan bir halkın olduğunu anlaması, gerçekleri ve görüntüleri olduğu gibi görerek sessiz kalmayacağımız için. Kim sessiz kalırsa yalan söyler." dedi.

Eşi Cornelia Al-Turk da Almanları temsilen gösteriye katıldığını dile getirerek, "Çünkü Alman siyasetçiler çok uzun süre sessiz kaldı. Bombalanan ve sistematik olarak ölüme sürüklenen bir halkla ilgilenilmemesi ve bu bölgeye silah sağlanması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriye 1000'in üzerinde kişi katıldı.