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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Tempelhof semtindeki Platz der Luftbrücke metro istasyonunun önünde İsrail'in saldırılarını protesto etmek için toplanan yaklaşık 1500 kişi, Kreuzberg'e doğru yürüyüşe geçti.

Almanya'yı İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştiren göstericiler, "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor", "Soykırımı durdurun", " Gazze'nin işgaline hayır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Çocuk katili Netanyahu", "Netanyahu terörist", "İsrail terör devleti", "Filistin'e özgürlük" ve "Boykot İsrail" sloganları attı.

Bu arada, yürüyüş sonunda İsrail bayraklarını açan bir grup, gösteriyi provoke etmeye çalıştı.

Polis, Filistin gösterisine katılanlar ile provokasyon yapanların arasına polis araçlarını yerleştirerek gerilimin artmasını engelledi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri Moritzplatz Meydanı'nda sona erdi.