Berlin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Berlin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Berlin\'de Filistin\'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 'Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yılı için düzenlenen yürüyüşte binlerce gösterici toplandı. Göstericiler, Gazze Şeridi'nde soykırımın durdurulması ve Filistinlilere geri dönüş hakkı gibi taleplerle sloganlar attı. Gösteri, yoğun güvenlik önlemleri altında olay çıkmadan sona erdi.

15.05.2024 23:43
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, "Nekbe"nin (Büyük Felaket) 76. yılı için yürüyüş düzenlendi.

Berlin'deki Birleşik Filistin Komitesinin "Nekbe 76 Savaşı durdurun, İsrail'e silah verilmesin" sloganıyla düzenlediği yürüyüş için yaklaşık bin gösterici, Wilmersdorf metro istasyonu önünde toplandı.

Daha sonra Halensee metro istasyonunun önündeki meydana yürüyen göstericiler üzerinde "Gazze Şeridi'nde soykırımı durdurun", "Nekbe devam ediyor", "Gasbedilmiş topraklarda barış olmaz", "Bir daha sürgüne hayır" ve "Filistinlilere geri dönüş hakkı" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Gösteride "Vatanımız çalındığı için burada ses çıkarıyoruz", "Gazze ağlama Filistin hiçbir zaman ölmeyecek", "Tüm gözler Gazze'de", "Çözüm işgalin son bulması", "Filistin'e özgürlük" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları atıldı.

Gösteriye katılan ve soy ismini vermek istemeyen Sabine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma göstermek için bu gösteriye katıldığını belirterek, "Gazze'den gelen görüntüleri gördüğümde, bu konuda doğrusu bir şey söyleyemiyorum çünkü Alman halkı olarak orada da payımız olduğundan çok utanıyorum." dedi.

Sabine, siyasetçilere de çağrıda bulunarak, "Politikacılardan mümkün olan en kısa sürede (İsrail'e) silah tedarikini durdurmalarını ve bu çatışmayı sona erdirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: AA

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