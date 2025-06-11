Berlin'de Müslümanlara Saldırılar Yüzde 70 Arttı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2024'te Müslümanlara yönelik saldırılarda yaklaşık yüzde 70 artış olduğu bildirildi.

Almanya'da faaliyet gösteren İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifakının (CLAIM) hazırladığı raporda, Berlin'de 2024 yılında Müslümanlara yönelik 644 saldırı ve ayrımcılık vakası kaydedildiği, bunun da 2023'e göre yaklaşık yüzde 70 artış anlamına geldiği ifade edildi.

CLAIM'in Eş Direktörü Rima Hanano, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Yeni yıllık rapor, şehrimiz için endişe verici bir tablo çiziyor." diyerek, yetkilileri artan Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı daha güçlü önlemler almaya çağırdı.

Hanano, "(Müslümanlara saldırıların yaklaşık yüzde 70 artması) Bu, Berlin'de her gün neredeyse iki Müslüman karşıtı olay olduğu anlamına geliyor." dedi.

Saldırılarda özellikle kadınların hedef alındığını ve cinsiyeti bilinen vakaların yaklaşık üçte ikisini (yüzde 64) oluşturduğunu belirten Hanano, birçok kurbanın olay sırasında çocuklarıyla birlikte olduğunu da ekledi.

Raporda, okullar, konutlar ve iş yerlerinde yaşanan ayrımcılığın belgelenen vakaların en büyük bölümünü oluşturduğu, bunu sözlü saldırıların izlediği aktarıldı.

Hanano, belgelenen vakaların gerçek olayların sadece bir kısmını temsil ettiğini, gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

Orta Doğu'daki çatışmaların (7 Ekim 2023) şiddetlenmesinden sonra Müslümanlara yönelik ırkçılığın belirgin bir şekilde arttığını dile getiren Hanano, Almanya'daki terör saldırılarının ardından da benzer artışların gözlemlendiğini, politikacıların ve medyanın Müslümanları genellikle güvenlik tehdidi olarak göstererek şüphe ve ayrımcılık ortamı yarattığını vurguladı.

Hanano, Müslümanların birçok kez genel şüphe altında tutulduğu ve güvenlik sorunu olarak gösterildiğini belirterek, "Bazı insanlar bu tür tartışmalar ve söylemlerden cesaret alıyor ve kendilerini haklı görüyor. ve asıl rahatsız edici olan, çocukların ve gençlerin bile sokaklarda sözlü ve fiziksel saldırılara maruz kalmasıdır." diye konuştu.

Yaklaşık 84 milyonluk nüfusa sahip olan Almanya'da yaklaşık 5,5 milyon Müslüman yaşıyor.

Almanya, Fransa'dan sonra Batı Avrupa'nın en büyük ikinci Müslüman nüfusuna sahip ülke konumunda bulunuyor.