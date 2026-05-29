Berlin'de Polis, Filistin Destekçilerine Silah Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berlin'de Polis, Filistin Destekçilerine Silah Çekti

29.05.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berlin'de aktivistlerin Rheinmetall fabrikası önündeki protestosuna polis müdahale etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, Rheinmetall şirketini protesto etmek isteyen Filistin destekçisi aktivistlere silah çekti.

Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele (Peacefully Against Genocide) grubunun sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülere göre polis, bu yılın ortasında İsrail için mühimmat üretilmesinin öngörüldüğü belirtilen Rheinmetall'ın Wedding semtindeki tesisinin önüne bir panelvan ile gelen iki aktiviste karşı silah çekerek onları araçtan indirdi.

Aktivistlerin ellerini kaldırmaları ve aracın yanında durmalarını isteyen polisin eylemcilere ters kelepçe taktığı görüldü.

Grubun yaptığı yazılı açıklamada, insanların şiddet içermeyen sivil direniş yoluyla bu ay üçüncü kez silah fabrikasını engellemeye karar verdiği, bu kez bir panelvanın kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, polisin grubun iki üyesine silah çektiği ifade edildi.???????

Bu fabrikada yıl ortasından itibaren büyük kalibreli silahlar için mühimmat üretileceği aktarılan açıklamada, "Rheinmetall bu silahları İsrail'e de tedarik ediyor ve böylece Filistin'deki soykırımın devam etmesine katkıda bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Rheinmetall yönetimine Berlin'de bu fabrikadaki planlarını durdurma ve İsrail'e silah tedarik etmeyi sonlandırma çağrısında bulunulan açıklamada, grubun temmuzda eylemlerini yoğunlaştıracağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen grup üyelerinden Emma Dorow, silah fabrikasının silahlarla korunduğunu belirterek "Filistin ve Lübnan'da vicdansızca soykırım gerçekleştiren ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde İran'a saldıran bir devlet için Rheinmetall burada mühimmat üretecek." dedi.

Kendisine silah doğrultulan göstericilerden Sari de, 8-15 Temmuz tarihlerinde biraya gelip bu fabrikayı işlemez duruma getireceklerini dile getirerek, "Yaşayabileceğim hiçbir sonuç, uğruna mücadele ettiğimiz insanların yaşadıklarıyla kıyaslanabilecek düzeyde değil. Dolayısıyla bunların hepsi önemsiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Rheinmetall, Filistin, Politika, Güncel, Berlin, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Polis, Filistin Destekçilerine Silah Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı
Çağla Şıkel’in “Formunu böyle koruyor“ dedirten kahvaltı tabağı Çağla Şıkel'in "Formunu böyle koruyor" dedirten kahvaltı tabağı

12:41
Türkiye’ye gelen Kanye West’ten hayranlarına soğuk duş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
12:22
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu
Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:25
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 13:34:40. #7.13#
SON DAKİKA: Berlin'de Polis, Filistin Destekçilerine Silah Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.