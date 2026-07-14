Berlin\'de Rheinmetall Protestosu: Polis Müdahele Etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'e mühimmat üreten Rheinmetall şirketini protesto eden aktivistlere polis sert müdahalede bulundu.

Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele (Peacefully Against Genocide) grubuna destek veren 30'dan fazla aktivist, Berlin'in Wedding semtindeki Rheinmetall tesisinin yakınında gösteri düzenlemek istedi.

Caddede oturma eylemi yapmak isteyen Filistin destekçisi aktivistlere, polis müdahalede bulundu. Polis, aktivistleri güç kullanarak yaya kaldırımına çıkardı.

Tesis önünde geniş güvenlik önlemleri alan polis, aktivistleri gözaltına aldı, bazı protestoculara ters kelepçe taktı ve kimlik kontrolü yaptı.

Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu bir grup ise caddenin karşı tarafında gösteri düzenledi.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük", "Sizin silahlarınız çocukları öldürüyor" ve "Sizin silahlarınız, sizin paranız dünyada cinayet işliyor" sloganları attı.

Berlin'in Wedding semtindeki Rheinmetall tesisi önünde, şirketin İsrail'e mühimmat ürettiği gerekçesiyle son aylarda çeşitli protestolar düzenlenirken, 11 Temmuz'da da binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirilmişti.