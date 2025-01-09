Berlin'de Yeni Yıl Kutlamalarında Sızdırma Skandalı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni yıl kutlamaları sırasında yaşanan şiddet olaylarının ardından polis, bir grup şüphelinin isimlerinin yer aldığı listenin basına sızdırılmasıyla ilgili iç soruşturma başlattı.

Polis sözcüsü Florian Nath, RBB televizyonuna yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi geçici olarak gözaltına alınanların isimlerinin yer aldığı listenin, Nius portalında sızdırılmasının ardından soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Nath, kişisel verilerin yasal dayanağı olmadan yayınlanmasının, veri koruma kurallarını ihlal ettiğini ve ayrımcılığı körüklediğini kaydetti.

Sol Partiden Berlin Eyalet Parlamentosu üyesi Niklas Schrader de sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Görünüşe göre Berlin'de polisten yılbaşı gecesi şüphelilerinin kişisel verileri sağcı portal Nius'a ön isimleri de dahil aktarıldı. Bu, gerçek bir skandal olurdu. Bunu İçişleri Komisyonunda tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Berlin polisi yılbaşı gecesi 1500 suç kaydını işleme almış ve 670 kişi hakkında farklı suçlardan dolayı soruşturma başlatmıştı.

670 kişiden 264'ü yabancı uyruklu, 406'sının Alman vatandaşı olduğu ancak sızdırılan isim listesinde Alman şüphelilerin çoğunun göçmen kökenli olduğu görülmüştü.