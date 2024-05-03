Berlin Polisi Filistin Destekçilerine Müdahale Etti - Son Dakika
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Berlin Polisi Filistin Destekçilerine Müdahale Etti

Berlin Polisi Filistin Destekçilerine Müdahale Etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, Humboldt Üniversitesi bahçesinde oturma eylemi yapan Filistin destekçilerine müdahalede bulundu. Göstericiler, polisin müdahalesiyle üniversite bahçesinden çıkartıldı.

03.05.2024 16:09  Güncelleme: 16:18
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Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, Humboldt Üniversitesi bahçesine girerek oturma eylemi yapan Filistin destekçilerine müdahalede bulundu.

Bir grup Filistin destekçisi, izinsiz olarak Berlin Humboldt Üniversitesi bahçesine gelerek oturma eylemi yaptı.

Duruma müdahale etmek isteyen Rektör Julia von Blumethal, göstericilerle bir süre görüştükten sonra eylemi sonlandırmalarını istedi. Ancak göstericiler bunu kabul etmeyerek oturma eylemine devam etti.

Yoğun güvenlik önlemi alan Berlin polisi, 3 saat bekledikten sonra gruba müdahale ederek Filistin destekçilerini üniversite bahçesinden çıkarttı.

Müdahale sırasında polise direnen bazı göstericiler, kimlik tespiti yapılmak üzere geçici olarak gözaltına alındı.

Göstericiler, oturma eyleminde "Özgür Gazze", "Almanya, İsrail'e silah sevkiyatını durdur", "Soykırımı durdurun", "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Kaynak: AA

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