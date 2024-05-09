Bernie Sanders, Biden'ın İsrail'e silah göndermeyi durdurma uyarısını olumlu buldu - Son Dakika
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Bernie Sanders, Biden'ın İsrail'e silah göndermeyi durdurma uyarısını olumlu buldu

Bernie Sanders, Biden\'ın İsrail\'e silah göndermeyi durdurma uyarısını olumlu buldu

ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, Başkan Joe Biden'ın, Refah kentine geniş çaplı saldırı yapması durumunda İsrail'e silah göndermeyi durduracağı uyarısının 'ileriye yönelik iyi bir adım' olduğunu belirtti. Sanders, Biden'ın bu yönde hareket etmeye başladığını görmekten memnun olduğunu ifade etti ve ilerleyen süreçte daha fazlasını umduğunu söyledi. Sanders ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, ABD'nin Gazze'nin tamamen imhasının parçası olmaması gerektiğini vurguladı.

09.05.2024 11:37
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ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, Başkan Joe Biden'ın, Refah kentine geniş çaplı saldırı yapması durumunda İsrail'e silah göndermeyi durduracağı uyarısının "ileriye yönelik iyi bir adım" olduğunu belirtti.

Senatör Sanders, CNN kanalına, Biden'ın, İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracaklarına yönelik açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

???????Sanders, "Bence bu, ileriye yönelik atılmış iyi bir adım ve daha da fazlasını yapmalıyız." diyerek ilerleyen süreçte daha fazlasını görmeyi umduğunu aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırılarını "vicdansızlık" olarak değerlendiren Sanders, "Bana göre Netanyahu bu yıkıcı savaşı sürdürdüğü sürece bir kuruş bile almamalıydı. Biden'ın bu yönde hareket etmeye başladığını görmekten memnunum." ifadelerini kullandı.

Sanders, savaşması çok zor bir düşman olarak nitelendirdiği Hamas'ı hedef almanın zor olduğunu belirterek "Evet, Hamas'ın peşinden gitmelisin ancak neredeyse bölgedeki tüm halkı yok etmeye devam edemezsin." dedi.

Öte yandan Gazze'de altyapı, eğitim ve sağlık sistemlerinin yerle bir edilip çok sayıda kadın ve çocuğun öldürüldüğüne işaret eden Sanders, "ABD, Gazze'nin tamamen imhasının parçası olamaz ve olmamalı. Şu anda orada olup bitenlerin suç ortağı olmamalıdır." uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Biden, CNN kanalına verdiği röportajda hem Gazze'deki duruma hem de İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bernie Sanders, Biden'ın İsrail'e silah göndermeyi durdurma uyarısını olumlu buldu - Son Dakika

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