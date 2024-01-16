 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'e askeri yardımları insan hakları ihlallerine bağlayan bir tasarı sundu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'e askeri yardımları insan hakları ihlallerine bağlayan bir tasarı sundu

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail'e yapılacak askeri yardımları 'bu ülkenin insan hakları ihlalleri işlememesi' şartına bağlayan bir tasarıyı Senato oylamasına sundu. Tasarı, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını durdurma olasılığını getiriyor ve İsrail'in Gazze'de insan hakları ihlalleri yapması durumunda askeri yardımların dondurulmasını mümkün kılıyor. Tasarının yasalaşma ihtimali düşük olsa da Demokratlar arasındaki İsrail'e koşulsuz askeri destek politikasına tepki olarak değerlendiriliyor.

ABD\'li Senatör Bernie Sanders, İsrail\'e askeri yardımları insan hakları ihlallerine bağlayan bir tasarı sundu
16.01.2024 - 23:53,
Abone Ol

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail'e yapılacak askeri yardımları "bu ülkenin insan hakları ihlalleri işlememesi" şartına bağlayan bir tasarıyı Senato oylamasına sundu.

İsrail- Filistin konusundaki hassasiyetiyle bilinen Demokrat eğilimli bağımsız Vermont Senatörü Sanders, İsrail'e askeri yardımların durdurulmasına kapı açabilecek bir tasarıyı gündeme getirdi.

Senatoda bugün oylanması beklenen tasarı, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını bu ülkenin "insan hakları ihlalleri işlememesi" şartına bağlıyor.

ABD'de yürürlükteki Dış Yardımlar Yasası'nın ilgili bir maddesini devreye sokmayı öngören tasarı, Senato Genel Kurulunda kabul edilmesi halinde ABD Dışişleri Bakanlığının Kongreye düzenli olarak "İsrail'in Gazze'de insan hakları ihlalleri işleyip işlemediğini raporlaması" şartını getiriyor.

Eğer Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili 30 gün içinde gerekli raporu hazırlayıp Kongreye sunamazsa söz konusu ülkeye askeri yardımların dondurulması mümkün hale geliyor.

ABD Senatosunda tasarının geçme olasının çok düşük olduğu belirtilirken, tasarı geçse bile yasalaşmadan önce hem Temsilciler Meclisinde de kabul edilmesi hem de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

Amerikan medyasına konuyu değerlendiren uzmanlar, tasarının yasalaşma ihtimali düşük olsa da Demokratlar arasındaki İsrail'e koşulsuz askeri destek politikasına gösterilen tepkinin kamuoyuna yansıması bakımından Sanders'ın girişiminin önemli olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Bernie Sanders, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'e askeri yardımları insan hakları ihlallerine bağlayan bir tasarı sundu - Son Dakika


23:41
Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32
İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü

Son Dakika
23:41 Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32 İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 01:11:21. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'e askeri yardımları insan hakları ihlallerine bağlayan bir tasarı sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement