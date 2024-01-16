ABD\'li Senatör Bernie Sanders, İsrail\'e askeri yardımları insan hakları ihlallerine bağlayan bir tasarı sundu

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail'e yapılacak askeri yardımları "bu ülkenin insan hakları ihlalleri işlememesi" şartına bağlayan bir tasarıyı Senato oylamasına sundu.

İsrail- Filistin konusundaki hassasiyetiyle bilinen Demokrat eğilimli bağımsız Vermont Senatörü Sanders, İsrail'e askeri yardımların durdurulmasına kapı açabilecek bir tasarıyı gündeme getirdi.

Senatoda bugün oylanması beklenen tasarı, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını bu ülkenin "insan hakları ihlalleri işlememesi" şartına bağlıyor.

ABD'de yürürlükteki Dış Yardımlar Yasası'nın ilgili bir maddesini devreye sokmayı öngören tasarı, Senato Genel Kurulunda kabul edilmesi halinde ABD Dışişleri Bakanlığının Kongreye düzenli olarak "İsrail'in Gazze'de insan hakları ihlalleri işleyip işlemediğini raporlaması" şartını getiriyor.

Eğer Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili 30 gün içinde gerekli raporu hazırlayıp Kongreye sunamazsa söz konusu ülkeye askeri yardımların dondurulması mümkün hale geliyor.

ABD Senatosunda tasarının geçme olasının çok düşük olduğu belirtilirken, tasarı geçse bile yasalaşmadan önce hem Temsilciler Meclisinde de kabul edilmesi hem de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

Amerikan medyasına konuyu değerlendiren uzmanlar, tasarının yasalaşma ihtimali düşük olsa da Demokratlar arasındaki İsrail'e koşulsuz askeri destek politikasına gösterilen tepkinin kamuoyuna yansıması bakımından Sanders'ın girişiminin önemli olduğunu belirtiyor.