Berri ve Barrack'tan Lübnan Görüşmesi

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile "Lübnanlıların endişeleri ve Hizbullah'ın taleplerini" ele aldıklarını belirtti.

Berri ve Barrack, başkent Beyrut'taki Meclis Başkanlığı binasında bir araya geldi. Barrack'a ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da eşlik etti.

Lübnan Meclis Başkanı Berri, toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin "iyi ve yapıcı" geçtiğini ifade ederek "Lübnanlıların endişeleri ile Hizbullah'ın taleplerinin masaya yatırıldığını" kaydetti.

Berri, görüşmede ayrıca bölgedeki güncel gelişmeler ve siyasi durumun da değerlendirildiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile gün içinde görüşen Barrack yaptığı açıklamada, Lübnan'a ne yapması gerektiğini dayatmadıklarını vurgulayarak "Aksine, kararlarında onları destekliyoruz. Lübnan ile İsrail arasındaki mevcut mekanizma düzgün işlemiyor. Sürecin Lübnan'ın içinden başlaması gerekiyor ve asıl zorluk burada. Lübnan'ın Hizbullah ile kendisinin ilgilenmesini istiyoruz, bu bizim işimiz değil." demişti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.