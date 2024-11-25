Bert Fırtınası: 6 Ölü, Elektriksiz Binalar

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- Birleşik Krallık'ı Bert Fırtınası vurdu: 6 ölü

LONDRA - İngiltere ve Galler'de etkili olan Bert Fırtınası nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Birleşik Krallık Bert Fırtınası ile mücadele ediyor. İngiltere ve Galler'de etkili olan fırtına nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli fırtına ve sel nedeniyle elektrik hatları hasar gördü. Binlerce ev ile işyeri elektriksiz kalırken, uçuşlar ve tren seferleri ertelendi ya da iptal edildi. Ağaç devrilmeleri sonucu çok sayıda araçta hasar oluştu.

" Noel'den hemen önce yaşanan bu olay, fırtınadan etkilenen insanlar için kesinlikle yıkıcı"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, acil durum hizmetlerine teşekkür ederek, Galler'in Başbakanı Eluned Morgan ile görüştüğünü söyledi. Starmer, "Düşüncelerim fırtınadan etkilenenlerle birlikte" ifadelerinin kullandı.

Galler Başbakanı Morgan ise, "Gerçekten zor bir hafta sonu oldu. Acil servislere etkilenen insanlara verdikleri tüm destek için teşekkür etmek istiyorum. Sanırım bu, fırtına nedeniyle zarar görenlerin çoğunun ikinci kez yaşadığı bir durum. Son fırtınadan bu yana çok büyük yatırımlar yapıldı, dolayısıyla geçen seferkinden çok daha fazla mülkü korumayı başardık. Ancak Noel'den hemen önce yaşanan bu olay, fırtınadan etkilenen insanlar için kesinlikle yıkıcı" dedi.

İngiltere ve Galler'de 160 nokta için uyarı

İngiliz yetkililer, demiryolunu kullanacak yolculara Broxbourne, Hertfordshire, Stansted Havalimanı arasında seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. İngiltere ve Galler'de bugün için 160 nokta için sel uyarısı yapılırken, Billing Aquadrome Eğlence Parkı'ndaki uyarı, "ciddi ve hayati tehlike arz eden" olarak belirtildi.