Bert Fırtınası İngiltere'yi Vurdu! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bert Fırtınası İngiltere'yi Vurdu!

Bert Fırtınası nedeniyle İngiltere'de çoklu tehlike uyarısı; kar, rüzgar, su baskınları ve elektrik kesintileri.

23.11.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de kar, buz, şiddetli yağmur ve sert rüzgarlara neden olan Bert Fırtınası nedeniyle "çoklu tehlikeli olayların meydana gelebileceği" uyarısında bulunuldu.

İngiltere Meteoroloji Ofisinden (Met Office) yapılan açıklamada, şiddetli fırtına nedeniyle seyahatlerde aksamalar, su baskınları ve bazı bölgelerde hızı saatte 113 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarların meydana gelebileceği belirtildi.

Açıklamada, Bert Fırtınası'nın, İngiltere'nin bazı kuzey ve orta bölgeleri ile İskoçya'ya yoğun kar yağışı getireceği kaydedildi.

Bu hafta sonu için ulusal şiddetli hava uyarıları yayımlanan Met Office, fırtınanın kar, buz, şiddetli yağmur ve fırtınaya neden olacağı ve bunun, "çoklu tehlikeli olaylara" sebebiyet verebileceği uyarısı yaptı.

Met Office Meteoroloji Uzmanı Aidan McGivern de yaptığı açıklamada, "İki ila dört saatlik yoğun ve hızlı kar yağışı göreceğiz. Bu durum, İngiltere'nin kuzeyi ve İskoçya'daki tepelerde kar fırtınalarına, seyahat için korkunç koşullara ve elektrik kesintisi riskine yol açacak." dedi.

4 bin binada elektrik kesintisi meydana geldi

Fırtına nedeniyle şu ana kadar İngiltere ve Galler'de yaklaşık 4 bin binada elektrik kesintisi meydana geldi, bazı yollar kapandı ve tren seferleri iptal edildi. İskoçya'da ise 6 bölge için sel uyarısı yapıldı.

Kuzey Yorkshire bölgesinde polis, halihazırda 8 trafik kazasıyla ilgilendiklerini belirterek, sürücülere zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Yetkililer, halka mümkün olduğunca seyahat etmekten kaçınma ve en son hava durumu uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güvenlik, Fırtına, Fırtına, Ulaşım, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bert Fırtınası İngiltere'yi Vurdu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:06 Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa’da her yeri vurabiliriz Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz
15:55 Fırat Sarı’dan çelişkili ifadeler Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi
14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
23:16 Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için ’Yasak’ kararı Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için 'Yasak' kararı
23:00 Ordu’da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti Ordu'da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti
21:45 THY, İstanbul Havalimanı’ndan 38 seferini iptal etti THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti
21:41 Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı
21:31 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
21:27 Bakan Memişoğlu’nun Yenidoğan Olayı Hakkındaki Açıklamaları Bakan Memişoğlu'nun Yenidoğan Olayı Hakkındaki Açıklamaları
21:10 Eş genel başkanlar, kayyum kararının ardından Tunceli’ye gidiyor Eş genel başkanlar, kayyum kararının ardından Tunceli'ye gidiyor
20:54 Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi İşte tüm detaylar Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi! İşte tüm detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 17:36:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bert Fırtınası İngiltere'yi Vurdu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.