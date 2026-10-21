BES, 2027 bütçesine Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde ek zam talebiyle tepki gösterdi - Son Dakika
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BES, 2027 bütçesine Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde ek zam talebiyle tepki gösterdi

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BES, 2027 bütçesine Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde ek zam talebiyle tepki gösterdi
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BES, 2027 bütçesini Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde protesto ederek acil ek zam, vergi adaleti ve sosyal hakların iyileştirilmesini istedi. BES Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İsmet Meydan, 18 milyar dolarlık fon vurgusu iddiasının sorumlularının istifa etmesini talep etti.

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası (BES), 2027 yılı bütçesini Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde protesto ederek acil ek zam, vergi adaleti ve sosyal hakların iyileştirilmesini talep etti. BES Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İsmet Meydan, bütçenin emekçilerden sermayeye kaynak aktardığını savunarak fon vurgununun sorumlularının istifa etmesini istedi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES), 2027 yılı bütçesini TBMM'nin karşısında bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde protesto etti. BES Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İsmet Meydan, yaptığı açıklamada, bütçenin Meclis'e sunulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, 2027 yılı bütçesinin 'dayanıklılık, refah ve dönüşüm" bütçesi olacağını ifade etmiş, aynı sunuş konuşmasında 2027 yılı bütçe tahminini 27,3 trilyon lira olarak açıklamıştır. Açıklanan bütçede faiz giderleri için yaklaşık 4 trilyon lira, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlar harcamaları içinse bunun çok daha gerisinde kaynaklar ayrıldığı beyan edilmiştir. Bütçenin diğer kalemlerine bakmadan bile 2027 yılı bütçesinin bir refah bütçesi değil, alt sınıflardan üst sınıflara tarihi bir servet transferi belgesi olduğu görülmektedir. Hazırlanan bu bütçe, başta biz kamu emekçileri olmak üzere toplumun dar ve sabit gelirli kesimleri için sıkı para politikasının devam edeceğinin ve yoksulluğa sabretmelerinin yeniden isteneceğinin; sermaye ve servet sahiplerine ise bütçe kaynaklarının bol keseden aktarılacağının ilanıdır."

"FON VURGUNUNUN SORUMLULARI DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"

Meydan, 2027 yılı bütçesinin vergi yükünü ağırlıklı olarak emekçilere ve yurttaşlara yüklediğini, buna karşın faiz ödemeleri, sermaye indirimleri, patron destekleri ve kamu-özel işbirliği garanti ödemelerine büyük kaynaklar ayrıldığını savundu. Meydan, fon krizine ilişkin de şu görüşleri dile getirdi:

"Bizlerin vergileri ile oluşturulan yandaş sermaye gruplarına SPK'nın gözetimi altında yağmalatılmaktadır. 18 milyar dolar tutarındaki bu fon vurgununun sorumlusu siyasal iktidarın kendisidir. Buzdağının görünen yüzünde bile 18 milyar dolar, yani yaklaşık 888 milyar 120 milyon TL'lik fon vurgunu tam 1 milyon memurun 1 yıllık maaşına ve 2 milyon 555 bin kamu emeklisinin 5 aylık maaşının tamamına eşittir. Hazine ve Maliye Bakanı 'kontrol altında' dese de bu soygunun, bu fon vurgununun faturası bütçeye, yani doğrudan halka ve emekçiye yıkılmak istenmektedir. Sermayeye vergi afları, teşvikler ve garantili ödemeler yağdırılırken; kamu emekçisine tasarruf tedbirleri, sefalet ücretleri ve vergi dilimi soygunu dayatılmaktadır. Bu, açıkça bir sermayenin yağmasını, talanını emekçi yoksul halkın sırtından aklama bütçesidir. ve biz bu talana, bu yağmaya hayır diyoruz. Bu vurgunun sorumluları derhal istifa etmelidir."

ACİL EK ZAM TALEBİ

İsmet Meydan, konuşmasında emekçilerin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için talepleri de şöyle sıraladı:

"Hedef enflasyon ile TİS artışı arasındaki 13,11 puanlık fark derhal ödenmeli, acil ek zam yapılmalıdır. En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı ve bu ücret tam sigortalı olmalıdır. İlave ödemeler dahil tüm gelirler taban aylığa eklenmeli, 3600 Ek gösterge sözü tutulmalı, tüm memurlur için adil bir ek gösterge sistemi oluşturulmalıdır. 2008 Ekim sonrası işe giren kamu emekçilerinin hak kayıpları giderecek şekilde 5510 Sayılı Yasa değişktirilmelidir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı; Gelir vergisinin birinci dilimi yüzed 10'da sabitlenmeli, temel ihtiyaçlar ve asgari ücret tutarı vergiden muaf tutulmalıdır. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm temel kamusal hizmetler nitelikli ve parasız sunulmalıdır. Ulaşım, servis, sağlıklı yemek ve temiz içme suyu tüm kamu emekçilerine ücretsiz sağlanmalıdır. Başta genç kamu emekçileri olmak üzere her ilde kamu lojmanları yeniden açılmalıdır. Büyükşehirler başta olmak üzere acil kira tazminatı ödenmelidir. Tüm kamu kurumlarında 24 saat hizmet veren ücretsiz kreşler ve bebek bakım odaları açılmalıdır. Sendikal örgütlenmeyi ve sendika özgürlüklerini engelleyen baraj tuzaklarına son verilmeli, grevli toplu sözleşmeli gerçek sendika hakkı yasalaşmalıdır."

"BEBEK BEZİ VE MAMASINDAKİ KDV'Yİ DÜŞÜRMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

BES Genel Başkanı Özer Avanaş, başta Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde olmak üzere diğer illerde de 2027 yılı bütçesine karşı sokaklarda olduklarını ifade etti.

Avanaş, Aile Yılı'nı hatırlatarak, "Bu ülkede pırlantadan KDV alınmıyor ama bebek bezinden yüzde 1, bebek mamasından yüzde 10 KDV alınmaya devam ediliyor. Bunları düşürmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Bütçenin emekçileri içermediğini savunan Avanaş, "Açıkladığınız bütçe yandaşa, fonculara ve uluslararası sermayeye ayrılmış bütçedir. Bunu kabul etmiyoruz" dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz de "Eğer bir ülkede adalet kişiye göre değişiyorsa o ülkenin terazisi ve şirazesi bozulmuş demektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Adalet Bakanı'nın terazisi tamamen bozulmuş durumda. Dolayısıyla burada ne bir adalet ne de insanca bir ücret çıkarmak mümkündür" diye konuştu.

Karagöz, "ülkenin bütçesinin ihalelere, fonlara, teşviklere ve yandaşlara peşkeş çekildiğini" iddia ederek, "Söz konusu bu ülkede emekliler, emekçiler, işçiler, öğrenciler, çiftçiler, esnaf olduğunda kaynak yok deniliyor" dedi.

Kaynak: ANKA
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