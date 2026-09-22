Beş büyük ABD'li kanal, CNN'in Beyaz Saray yasağına tepkiyle havuz yayınını durdurdu - Son Dakika
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Beş büyük ABD'li kanal, CNN'in Beyaz Saray yasağına tepkiyle havuz yayınını durdurdu

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ABC, CBS, Fox News, NBC ve CNN, CNN'in Beyaz Saray'a girişinin engellenmesini gerekçe göstererek Trump'ın havuz etkinliklerini geçici olarak durdurdu. Washington Post, New York Times ve AP de dayanışma için BM fotoğraf havuzu görüntülerini gece yarısına kadar yayımlamayacak.

ABD'de önde gelen televizyon haber kuruluşları, Başkan Donald Trump'ın bazı televizyon kanallarının Beyaz Saray'a girişini yasaklamasının ardından ortak havuz yayınlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

ABC, CBS, Fox News, NBC ve CNN'den oluşan ve Beyaz Saray'dan gelişmeleri aktaran kanallar, CNN'in girişinin engellenmesini gerekçe göstererek Trump'ın havuz kapsamındaki etkinliklerini görüntülemeyeceklerini açıkladı.

Ortak açıklamada, "Kamuoyunun hükümeti hakkında doğru ve bağımsız bilgi alma konusunda önemli bir çıkarı vardır. Hiçbir yönetim, yaptığı haberlerden hoşlanmadığı gerekçesiyle bir haber kuruluşunu kısıtlamamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Washington Post, New York Times ve Associated Press de dayanışma amacıyla Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) etkinliklerine ait Beyaz Saray fotoğraf havuzu görüntülerini yerel saatle gece yarısına kadar yayımlamayacaklarını duyurdu.

Trump yönetimi "Trump TV" yayınını öne çıkardı

Televizyon kanallarının kararının ardından Beyaz Saray, resmi canlı yayınını sosyal medya üzerinden "Trump TV" adıyla tanıttı.

Paylaşımda, kanalın yönetimin "en önemli açıklamaları, canlı etkinlikleri ve öne çıkan anlarını" doğrudan izleyicilere ulaştıracağı belirtilerek, "Gürültü yok, yalnızca Trump yönetiminden doğrudan haberler." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın dün Beyaz Saray'da düzenlenen yeni helikopter pisti açılışında televizyon kanalları bulunmadığı için etkinlik yalnızca Beyaz Saray'ın canlı yayınıyla aktarıldı. Ancak profesyonel ses düzeni bulunmayan yayında başkanın konuşması helikopter gürültüsü nedeniyle büyük ölçüde duyulamadı.

Demokrat senatörlerden Trump'ın medya yasağına eleştiri

Demokrat senatörler Ed Markey ve Dick Durbin, X'ten yaptıkları açıklamalarla Trump'ın kararına tepki gösterdi.

Markey, basın özgürlüğünün demokrasinin işleyişi açısından "hayati öneme sahip" olduğunu belirterek, yönetimin kararının basın özgürlüğüne yönelik tehdit oluşturduğunu söyledi.

Durbin, özgür basının ABD demokrasisinin işleyişi açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak yasağın kaldırılması çağrısı yaptı.

Başkan Trump, Beyaz Saray'a girişlerini yasaklamıştı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

ABD'de medya kurumları CNN, MS NOW ve Politico ise Trump'ın, muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açmıştı.

Kaynak: AA
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