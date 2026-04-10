Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 Mağlup Etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 Mağlup Etti

10.04.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Maçta Orkun Kökçü, Jota Silva ve Hyun-Gyu Oh'un golleriyle Beşiktaş galip geldi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında Hesap.com Antalyaspor'u Tüpraş Stadı'nda ağırladı. Saat 20:00'de başlayan ve Adnan Deniz Kayatepe tarafından yönetilen karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayımlandı. Maçın ilk yarısında Beşiktaş hızlı başladı ve 5. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti. 9. dakikada Jota Silva'nın golüyle farkı ikiye çıkaran Beşiktaş, 14. dakikada Antalyaspor'un ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan golüyle rahatladı. Ancak 21. dakikada Van de Streek'in golüyle Antalyaspor farkı bire indirdi. İkinci yarıda 33. dakikada Hyun-Gyu Oh'un golüyle Beşiktaş farkı tekrar ikiye çıkardı, ancak 47. dakikada Samuel Ballet'in golüyle Antalyaspor tekrar yaklaştı. 59. dakikada Oh'un ikinci golüyle Beşiktaş skoru 4-2'ye taşıdı ve maçı kazandı. Antalyaspor'da erken değişiklikler ve sarı kartlar görülürken, Beşiktaş etkili hücum oyunuyla galibiyeti aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 23:04:03. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.