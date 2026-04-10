Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 Mağlup Etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında Hesap.com Antalyaspor'u Tüpraş Stadı'nda ağırladı. Saat 20:00'de başlayan ve Adnan Deniz Kayatepe tarafından yönetilen karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayımlandı. Maçın ilk yarısında Beşiktaş hızlı başladı ve 5. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti. 9. dakikada Jota Silva'nın golüyle farkı ikiye çıkaran Beşiktaş, 14. dakikada Antalyaspor'un ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan golüyle rahatladı. Ancak 21. dakikada Van de Streek'in golüyle Antalyaspor farkı bire indirdi. İkinci yarıda 33. dakikada Hyun-Gyu Oh'un golüyle Beşiktaş farkı tekrar ikiye çıkardı, ancak 47. dakikada Samuel Ballet'in golüyle Antalyaspor tekrar yaklaştı. 59. dakikada Oh'un ikinci golüyle Beşiktaş skoru 4-2'ye taşıdı ve maçı kazandı. Antalyaspor'da erken değişiklikler ve sarı kartlar görülürken, Beşiktaş etkili hücum oyunuyla galibiyeti aldı.