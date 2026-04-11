Beşiktaş Başkanı Adalı'dan Hakem ve Federasyona Sert Eleştiriler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 2026 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, takımın iyi bir ivme kazandığı zamanlarda birilerinin devreye girerek Beşiktaş'ı denklemin dışında bıraktığını öne sürdü. Adalı, kritik maçlarda ve kırılma noktalarında aleyhlerine verilen kararların hata değil kasıt olduğunu düşündüğünü belirterek, yarı otomatik ofsayt, VAR ve gol çizgisi gibi teknolojilerle hata payının dünya genelinde azaltılırken Türk futbolunun neden daha büyük tartışmalara sürüklendiğini sorguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslenen Adalı, VAR'daki hataları affetmeyen federasyon başkanının, görevdeki MHK Başkanı'na katlanması nedeniyle bu hataların devam ettiğini iddia etti. Adalı, Beşiktaş'ın emeğine göz diken herkesin karşısında olduklarını vurgulayarak, Hacıosmanoğlu'na kendi yerinde olsa ne yapacağını sordu.

Adalı, şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalıştıklarını ancak Türk futbolunda adalet sağlanmadıkça kalıcı başarının hayal olduğunu ifade etti. Hakem atamalarına karşı yaptırım uygulamayan federasyon, liyakatsiz kurullar ve VAR sisteminin Beşiktaş'ı yarışın dışında bıraktığını savundu. Son 5 yılda 4 federasyon başkanı değiştiğini, kurullarda temsilcilerinin olmadığını ve yayıncı kuruluşta görev alan hakemlerin Beşiktaş'la sorunlu olduğunu belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türk hakemlere yer verilmemesini eleştiren Adalı, FIFA sıralamasında düşük ülkelerden hakemler varken Türkiye'den hakem gönderilememesini Portekizli eğitmenlerin işlerinde iyi olmamasına bağladı. Yayıncı kuruluşun lehlerine karar verilmesi gereken pozisyonları yayınlamayarak algı yürüttüğünü iddia etti.

Futbolda sportif başarıya henüz ulaşamasalar da iyi bir temel attıklarını ve takımın iyi mücadele ettiğini söyleyen Adalı, ekonomik bağımsızlığı sağlamış bir Beşiktaş hayal ettiklerini vurguladı. Transfer dönemlerinde 72 milyon avroluk satış gerçekleştirdiklerini, takımın yaş ortalamasını ve maaş bütçesini düşürdüklerini açıkladı. Basketbol takımının Avrupa Kupası'nda finale yükselerek bütçenin tek şart olmadığını gösterdiğini belirtti.

Menajerlik ücretlerinde yasal sınırların aşılmadığını, kiralama giderlerindeki artışın Gedson Fernandes transferindeki özel durumdan kaynaklandığını açıklayan Adalı, mali bağımsızlık için sponsorluk anlaşmaları yaptıklarını ve Dikilitaş projesinin ekonomik getirilerini yakında görmeye başlayacaklarını ifade etti.