Beşiktaş Belediye Başkanı Gözaltında

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İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtildi.

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirildi.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından, Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiiller tespit edilmiştir."

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, gözaltına alındı

Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat'ın makam odası ile İstanbul'daki evinde arama ve inceleme yaptı.

Ayrıca, belediye binası çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alınırken, belediye çalışanları, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra bina içerisine alındı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat karar doğrultusunda polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ve Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Beltaş çalışanlarının aralarında bulunduğu 38 şüphelinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 39 oldu.

Savcılıkça belirlenen 47 şüpheli arasında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Ahmet Özer de bulunurken, firari durumda olan 7 şüpheliye yönelik arama çalışmaları yapıldı.

Polis ekiplerince yapılan aramalarda, örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş da gözaltına alındı. Bunun ardından gözaltı sayısı 40'a yükselirken, firari 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Akpolat İstanbul'a getirildi

Balıkesir'de gözaltına alınan Akpolat, polis ekipleri eşliğinde İstanbul'a getirildi.

Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Akpolat, burada gazetecilere, "Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk'ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım." ifadelerini kullandı.

Hastanedeki kontrolleri tamamlanan Akpolat, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Rıza Akpolat'ın burada ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.