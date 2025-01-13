CHP Heyetinden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama: Başkanımızın arkasındayız

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İSTANBUL'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı sonrası CHP heyeti Beşiktaş Belediyesi binasına gelerek basın açıklaması yaptı.

Beşiktaş Belediye binasındaki basın açıklamasına, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki partililer katıldı. Partililerin belediye binası önündeki bekleyişi sürüyor.

'ŞU ANDA İSTANBUL'A GETİRİLİYOR'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Beşiktaş Belediye Başkanımız, babasını ziyaret etmek için dün şehir dışına çıkmıştı. Şu anda Altınoluk'tan İstanbul'a doğru bir hareket halinde. O da babasının yanında bulunduğu esnada emniyete götürüldü ve şu anda İstanbul'a geliyor; Vatan Caddesi'ne getiriliyor. Burada oluşturduğumuz hukuk komisyonumuz, hukuk kurulumuz sürecin bütün aşamalarını titizlikle takip ediyor. Sabahın 6'sından itibaren genel başkanımız Sayın Özgür Özel ile sürekli olarak bir iletişim halindeyiz. Genel Başkanımız Ankara'dan süreci takip ediyor. Yine sabahın erken saatlerinden itibaren sabah 05.30-06.00'dan itibaren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile sürekli olarak bir diyalog ve iletişim halindeyiz. Genel başkanımızla, büyükşehir belediye başkanımız şu anda birlikte süreci değerlendiriyorlar. Biraz sonra genel başkan yardımcılarımız, grup başkanvekilimizle birlikte, genel başkanımızla dijital bir toplantıyı gerçekleştiriyor olacağız. Burada oluşturduğumuz hukuk kurulumuz, sürecin bütün aşamalarını çok dikkatli bir biçimde takip ediyor." dedi.

'9 GÖZALTI OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, "Üzerinde gizlilik kararı olduğu belirtilen bir dosyayla ilgili savcılığın yapmış olduğu açıklama üzerine de şunu söyleyeyim. Beşiktaş Belediye Başkanlığımızda, belediye başkanımız Altınoluk'ta gözaltına alınmış ve İstanbul'a getiriliyor. Bir belediye başkan yardımcımız, iki belediye meclis üyemiz. Onun dışında Beltaş çalışanı 5 arkadaşımızla şu anda Beşiktaş Belediyesi'nde 9 gözaltı olduğunu biliyoruz.Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi olarak, Beşiktaş Belediye başkanımızın tamamen arkasındayız. Yapmış olduğu çalışmalarla ilgili sabahtan beri bilgi aldık. Bütün yapılmış olan işlemlerin tamamı mevzuata uygun yasal çerçeve içinde gerçekleşmiş eylemlerdir. Bu manada bir an önce bu konuyla ilgili avukatlarımız kendisiyle görüşecekler. Buradan bir aklanmayla birlikte Beşiktaş Belediye başkanımızın görevinin başına döneceğini umut ediyoruz" diye konuştu.