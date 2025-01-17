Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Tutuklama Talebine Tepkiler Artıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Tutuklama Talebine Tepkiler Artıyor

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat\'ın Tutuklama Talebine Tepkiler Artıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi için tutuklama istemi üzerine tepkiler artıyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, durumu 'hukuksuzluğun ispatı' olarak değerlendirdi.

17.01.2025 00:08  Güncelleme: 00:09
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(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişinin tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesine tepkiler artıyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesini "hukuksuzluğun ispatı" diye niteledi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saray emri ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne itibar suikasti düzenleyen, 31 Mart seçimlerine iradesini yansıtan halktan intikam almak için kumpas davalarına girişen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyede bekleyen avukatlara, milletvekillerimize değil ilk önce basına Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın tutuklama ile sevk edildiği kararını servis ediyor. Dosyada somut elle tutulur tek bir delil olmamasına rağmen bir gizli tanığın ifadeleri ile yani aslında saray emri ile alınan bu karar korku dağlarını perdelemek için kullanılan hukuksuzluğun ispatıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rıza Akpolat, Murat Emir, Beşiktaş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Tutuklama Talebine Tepkiler Artıyor - Son Dakika

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