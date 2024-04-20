Beşiktaş Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutluyor

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak. İsmet İnönü Spor Tesisi'nde, oyun aktivitelerinden sahne gösterilerine, söyleşilerden ve imza gününe kadar pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de Beşiktaş'ta biz dizi etkinlikle kutlanacak. 23 Nisan kutlamalarının merkezi ise birbirinden etkinlik alanlarının ve 22 çeşit oyun grubunun kurulacağı Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesisleri olacak. Saat 13.00'te başlayıp 17.00'ye kadar sürecek etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlenecek.
ORTAKÖY VE AKATLAR'DA ÇOCUK OYUN GÖSTERİMLERİ
Ortaköy ve Akatlar Kültür Merkezi'nde çocuklar için özel olarak hazırlanan tiyatro gösterimleri yapılacak. Ortaköy Kültür Merkezi'nde iki seans olarak saat 12.00 ve 14.00'te 'Mutluluk Denince Akla Çocuk' oyununun gösterimi gerçekleşecek. Saat 13.00'te Akatlar Kültür Merkezi'nde de 'Dünya Bizim Evimiz' çocuk oyununun gösterimi yapılacak.
ZEYNEP BİRSİN, MİNİK OKURLARIYLA BULUŞACAK
23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuk kitapları yazarı ve eğitimci Zeynep Birsin, minik okurlarıyla Beltaş Kitap Kafe'de bir araya gelecek. Kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığı konularının da ele alınılacağı söyleşide çocuklar, kitaplarını yazar Zeynep Birsin'e imzalatma fırsatı da bulacak.
BEŞİKTAŞLI VATANDAŞLAR ATA'NIN HUZURUNA ÇIKACAK
Beşiktaşlı vatandaşlar için özel günlerde geziler düzenleyen Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da vatandaşları Ata'nın huzuruna çıkaracak. Beşiktaşlılar, 23 Nisan'ı kutlamak ve Ata'ya minnetlerini sunmak üzere 22 Nisan gecesi Ankara'ya doğru yola çıkacak. Yurttaşlar Anıtkabir ve Cumhuriyet Müzesi ziyareti gerçekleştirecek.
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