Beşiktaş'ta Servis ve Kuver Ücretine Zabıta Denetimi

(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren restoran, kafe ve yiyecek-içecek işletmelerinde servis, kuver ve masa ücreti alınmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile birlikte, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde servis ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlar altında ek bedel alınması yasaklanmıştı. Söz konusu düzenleme doğrultusunda Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde işletmelerin menü fiyatları, kesilen fişler ve QR kodları detaylı şekilde incelenerek müşterilerden herhangi bir ekstra ücret talep edilip edilmediği kontrol edildi. Yapılan incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanmazken, zabıta ekipleri denetimler sonucunda tutanak tutarak kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.

"Müşterilerden herhangi bir ek ücret talep edemezler"

Zabıta Müdürlüğü Çarşı Karakol Şefi Onur Özelci, "Tüketicinin korunması hakkında kanunda bir değişiklik oldu. Bu değişikliğe istinaden işletmeler servis bedeli, hizmet bedeli, kuver ücreti adı altında müşterilerden herhangi bir ücret talep edemezler. Biz denetimlerimizin neticesinde bunu tespit ettiğimiz zaman gerekli tutanakları tanzim ederek İl Ticaret Müdürlükleri'ne gönderiyoruz. İl Ticaret Müdürlükleri de bunlarla ilgili cezai müeyyide uyguluyorlar" diye konuştu.

"Beşiktaş Belediyesi'nin denetimleri düzenli yapması da çok önemli"

Yapılan düzenlemenin yerinde olduğunu belirten Filiz Doğan, daha önce sık sık servis ücreti ödediğini ifade ederek, "Servis ücretinin kaldırılmasına sevindim. Hizmetten memnun olmadığımız halde ücret ödediğimiz zamanlar oldu. Bahşiş vermek istersem bırakırım, ancak bunun dışında ekstra ücret alınmaması çok doğru bir karar" dedi.

Denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dilek Girgin ise servis ücretinin zorunlu tutulmasının yanlış bir uygulama olduğunu vurgulayarak, "Zaten zor bir dönemden geçiyoruz. Öğrenciler, yaşlılar var. Bu uygulamanın kaldırılması herkes için çok iyi oldu. Beşiktaş Belediyesi'nin denetimleri düzenli yapması da çok önemli" ifadelerini kullandı.