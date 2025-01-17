Beşiktaş Belediyesi Soruşturmasında Gelişmeler - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi Soruşturmasında Gelişmeler

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

17.01.2025 00:15  Güncelleme: 00:17
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Beşiktaş soruşturmasında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Beşiktaş belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 30 kişinin işlemleri devam ederken, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında İçişleri Bakanı yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya ve Beltaş Başkanı Önder Gedik'in de bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 gün önce gözaltına alınanlar sabah 09.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne getirildi. 40 kişinini ifade işlemi saat 20.00 sıralarında tamamlandı. Savcılık aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 31 kişiyi tutuklama, 9 kişiyi ise adli kontrol uygulanması istemiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi 9 kişiyi adli kontrolle serbest bıraktı. Serbest bırakılanlar arasında operasyon kapsamında gözaltına alınan İçişleri Bakanı yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya ve Beltaş Başkanı Önder Gedik'in de olduğu öğrenildi.

Rıza Akpolat ve diğer kişilerin hakimlik ifadelerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Beşiktaş Belediyesi Soruşturmasında Gelişmeler
Kaynak: ANKA

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