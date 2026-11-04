Beşiktaş Etiler\'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü, iki kişi kurtarıldı

(İSTANBUL) - Beşiktaş'ın Etiler Mahallesi'nde toprak kayması sonucu bir binanın istinat duvarı çöktü. Binada mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, Beşiktaş Belediyesi ailenin barınma ihtiyacını karşıladı. Bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, "İlgili müdürlüklerimizle sahada, yetkili kurumlarla koordinasyon içinde süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Etiler Mahallesi Yanarsu Sokak'ta meydana gelen toprak kayması sonucu bir binanın istinat duvarı çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda binada mahsur kalan Emre Kunt ve eşi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Beşiktaş Belediyesi, ailenin barınma ihtiyacını karşıladı.

Olayın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Şişman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Etiler Mahallemiz Yanarsu Sokak'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunduk, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Komşularımızın can güvenliğini önceliğimiz olarak görüyor, ilgili müdürlüklerimizle sahada, yetkili kurumlarla koordinasyon içinde süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.