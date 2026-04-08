9 Yazardan Beşiktaş Yorumları: Ersin Yıldızlaştı, Penaltı Tartışması Gölge Düşürdü

Spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu derbiyi köşelerinde değerlendirdi. İlk yarı dengeli geçen maçta, ikinci yarıda Fenerbahçe baskıyı artırırken, Beşiktaş orta sahasında sorunlar yaşadı. Kaleci Ersin Destanoğlu, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu ve derbinin yıldızı olarak öne çıktı. Ancak uzatma dakikalarında hakem Yasin Kol'un verdiği ve VAR'da onaylanan penaltı kararı, maçın sonucunu belirledi ve büyük tartışmalara yol açtı. Yazarlar, bu kararın hatalı olduğunu ve Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tuttuğunu vurguladı. Beşiktaş'ın savunmasında Murillo'nun sakatlanması sonrası yaşanan dengesizlikler ve hücumdaki etkisizlik de eleştirildi. Sergen Yalçın'ın oyun planı ve oyuncu değişiklikleri sorgulanırken, Agbadou ve Cherif gibi oyuncuların performansları beklentilerin altında kaldı. Genel olarak, Beşiktaş'ın maçı kaybetmeyi hak etmediği, ancak penaltı kararıyla puanı kaçırdığı ifade edildi.