Beşiktaş Gençlik Festivali\'nde Ozan Doğulu ve Athena sahne aldı

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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği "Gençlik Festivali"nin dün akşamki konukları Ozan Doğulu ve Athena oldu.

Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Gençlik Festivali devam ediyor. Barbaros Meydanı'nda dün akşam toplanan binlerce kişi usta müzisyen Ozan Doğulu ve ünlü rock grubu Athena'nın sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Programda sahneye çıkan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da herkesin bayramını kutlayarak, şunları söyledi:

"Her zamanki gibi çok güzelsin Beşiktaş. Burası iki kıtanın birleştiği, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin'in kenti. Burası Atatürk'ün bütün Kurtuluş Savaşı'nın planlarını yaptığı, Cumhuriyet fikrini geliştirdiği yer. Beşiktaş demek özgürlük demek, Beşiktaş demek Cumhuriyet demek, eşitlik, hürriyet demek. Athena Grubu'na bulundukları her ortamda Cumhuriyeti, demokrasiyi, Atatürk değerlerini yaşatmaya çalıştığı ve hiçbir şeyi esirgemeden savunuculuğunu yaptığı için yürekten teşekkür ediyorum. 19 Mayıs'ta Ortaköy'de saat 18.00'da buluşup buraya, Rengarenk Koşusu 'nu gerçekleştireceğiz. Bu rengarenk koşuya hepinizin katılmasını bekliyorum. Daha sonra yine Barbaros Meydanı'nda Hadise konseriyle festivalimizi coşkulu bir şekilde sonlandıracağız."

Başkan Akpolat'ın Athena grubu üyeleri adına TEMA'ya yaptığı fidan bağışı plaketini sunmasının ardından konser devam etti.