Beşiktaş, Karagümrük'le 0-0 Berabere Kaldı

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Eski futbolcular Marcelo ve Josef de Souza maçı tribünden izledi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında 100. Süper Lig maçına çıktı. Bu sonuçla Beşiktaş'ın puanı 56, Karagümrük'ün puanı ise 21 oldu.

Spor yazarları maçı yorumladı. Cem Dizdar, 'Ne denli güvenilir' başlıklı yazısında, Beşiktaş'ın yaratıcılıktan uzak oyununu eleştirirken, Orhan Yıldırım ise 'Sergen hocanın eseri' başlığıyla teknik direktör Sergen Yalçın'ı takımın kötü gidişatının ana sorumlusu olarak gösterdi.