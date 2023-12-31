Beşiktaş Ortaköy\'de Yılbaşı Yoğunluğu

Uğur GÜLBOY/ İSTANBUL, YILBAŞINA saatler kala Beşiktaş Ortaköy'de yoğunluk oluştu. Polis ekipleri ise önlemler aldı.

Yılbaşı kutlamaları için İstanbul'un birçok noktasında süren hazırlıklar devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ortaköy'de de yoğun güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar Ortaköy Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu. Birçok kişi, İstanbul Boğazı manzarasında fotoğraf çekerek yılın son gününden anılar bıraktı. Sokak müzisyenlerine ise yoğun ilgi gösterildi.

"KUTLAMALAR VE HAVAİ FİŞEKLER OLACAK"

Yılbaşını Ortaköy'de kutlayacak olan Halil Doğan, "Dayım geldi Mardin'den. Burada güzel bir atmosfer olacak. Yeni yıl için kutlamalar ve havai fişekler olacak. İnşallah 2024 ülkemiz ve hepimiz için güzel geçer" dedi.