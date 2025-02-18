Beşiktaş Sahilinde Yapı Denetimleri - Son Dakika
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Beşiktaş Sahilinde Yapı Denetimleri

Beşiktaş Sahilinde Yapı Denetimleri

Kültür Bakanlığı, Beşiktaş'ta izinsiz eklemeler tespit ederek yasal süreç başlattı.

18.02.2025 18:19
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahalleleri sahil şeridinde yer alan taşınmazlara yönelik saha incelemesi yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, ihbarlar üzerine sahil şeridinde gerçekleştirilen incelemelerde 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda aykırılıklar tespit edilmesinin ardından harekete geçti.

Bakanlık uzmanları, denetimler sonrasında sahil şeridinde yer alan yapılara yönelik önemli tespitlerde bulundu ve Koruma Bölge Kurulu kararları sonrasında yasal süreç başlatıldı.

Denetimlerin ardından 21 tescilli, 2 tescilsiz taşınmaza ilişkin, denize doğru kaçak yapılan eklemeler, teras kısımlarında kapatmalar, plan ve cephe tipolojisindeki değişiklikler, özgün mimari ögelerde bozulmalar nedeniyle suç duyurusunda bulunularak, izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılmasına karar verildi ve taşınmaz sahipleri ile belediyelere karar tebliğ edildi.

Daha önceki tarihlerde izinsiz uygulamalar nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan 7 tescilli, 2 tescilsiz taşınmaza ilişkin bir kez daha izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılarak karar gereğinin yerine getirilmesi istendi.

Bakanlığın, 10 Ocak 2025'te başlayan denetimleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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