Beşiktaş'ta 1 kişi öldü, saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 26'ya çıktı

Beşiktaş'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin bir zanlı daha gözaltına alınırken, şüphelilerin Beyoğlu'nda halıya sarılı halde bulunan erkek cesediyle de bağlantılı olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kuruçeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine 11 Kasım'da silahla ateş açılması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği ve 25 şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ekipler, bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltındaki 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çalışmalarını derinleştiren Gasp Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 12 Kasım Perşembe günü Beyoğlu'ndaki bir dairede halıya sarılı ceset bulunması olayıyla da bağlantılı olduklarını belirledi.

Öte yandan bu cesedin kimliği adli tıpta yapılan çalışmalar sonucu belli oldu. Cenazenin Gürcistan'dan İstanbul'a gelen Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu tespit edildi.

Ne olmuştu?

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine silahla ateş açıldığı ihbarının ardından olay yerine gitmiş, yapılan incelemelerde iş yeri önünde bekleyen U.A. (24) yaralanmış, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Çalışmaların devamında motosikletli iki şüphelinin iş yerinin önüne geldikleri ve iş yerine doğru silahla ateş ederek olay yerinden kaçtıkları tespit edilmiş, şüphelilerin kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunurken, motosikletin çalıntı olduğu belirlenmişti.

Ekiplerce yapılan çalışmada, motosikleti kullanan Y.Z. (18) ile silahla ateş eden M.O. (17) kısa sürede bir koruda çalıların altına saklanmış vaziyette yakalanmıştı. Çalışmalarda, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirilmişti.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, aralarında iş yeri sahibinin de yer aldığı 23 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

Öte yandan, 12 Kasım'da ihbar üzerine Beyoğlu'ndaki adrese giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dairede yaptıkları aramada, halıya sarılı halde erkek cesedi bulmuştu.