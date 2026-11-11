Beşiktaş'ta 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 şüphelisi dronla yakalandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 şüphelisi dronla yakalandı

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Beşiktaş'ta Kuruçeşme Mahallesi'ndeki bir iş yerine silahla ateş açılması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaçan motosikletli 2 şüpheli, dron destekli çalışmayla koruda saklandıkları yerde yakalanırken ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Beşiktaş'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli, dron destekli çalışmayla yakalandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine silahla ateş açıldığı ihbarının ardından olay yerine gitti.

Yapılan incelemelerde, iş yeri önünde bekleyen U.A'nın (24) yaralandığı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Çalışmaların devamında motosikletli iki şüphelinin iş yerinin önüne geldikleri ve iş yerine doğru silahla ateş ederek olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

Şüphelilerin kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunurken, motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin kaçış istikametinde yaptıkları kapatma, dron faaliyeti ve dar alan çalışmaları neticesinde, motosikleti kullanan Y.Z. (18) ile silahla ateş eden M.O'yu (17) kısa sürede bir koru içerisinde çalıların altına saklanmış vaziyette yakaladı. Çalışmalarda, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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