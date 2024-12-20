Beşiktaş'ta 14 Katlı Binada Yangın

İstanbul Beşiktaş'ta 14 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Akat Mahallesi Necati Cumalı Sokak'taki 14 katlı binanın 9. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, itfaiye personeli yangına müdahale etti.
Yangın sırasında apartman sakinlerinin kendi imkanlarıyla binayı boşalttığı öğrenildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi.
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