Beşiktaş'ta 3 Değişiklik, Sergen Yalçın 100. Maçında

27.04.2026 20:59
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük karşısında Alanyaspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaparken, kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıktı. Devis Vasquez ilk kez 11'de yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Corendon Alanyaspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Sarı kart cezalıları Ersin Destanoğlu ve Amir Murillo ile Vaclav Cerny'nin yerine Devis Vasquez, Taylan Bulut ve Milot Rashica görev aldı.

Beşiktaş'ın 11'i: Devis Vasquez, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, El Bilal Toure, Hyun-Gyu Oh. Yedekler: Emre Bilgin, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Salih Uçan, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Devrim Şahin, Cengiz Ünder, Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu.

Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Ara transferde Roma'dan kiralanan Vasquez, cezalı Ersin'in yerine 11'deydi.

Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında 100. Süper Lig maçına çıktı. 57 galibiyet, 18 beraberlik ve 24 mağlubiyet alan Yalçın yönetiminde Beşiktaş, 99 lig maçında 193 gol atıp 115 gol yedi.

Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez bir maçta kadroda yer almadı. Sarı kart cezalısı olan kaleci, 41 maçın tamamında kadrodaydı ve 28'inde 11'de başladı.

Taylan Bulut, yaklaşık 3 ay sonra ilk 11'de başladı. 20 yaşındaki sağ bek, son olarak 5 Şubat'ta Kocaelispor maçında forma giymişti.

Maç öncesinde Orkun Kökçü'ye mart ayının en güzel golü ödülü verildi. Ayrıca Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nesrin Baş'a çiçek, eski oyuncular Josef de Souza ve Marcelo Guedes'e forma takdim edildi.

İstanbul’u terk eden isimler kervanına “Havuç“ da katıldı İstanbul'u terk eden isimler kervanına "Havuç" da katıldı
Antalya’da derbiyi izleyen Galatasaray taraftarı bıçaklı saldırıda yaralandı Antalya'da derbiyi izleyen Galatasaray taraftarı bıçaklı saldırıda yaralandı
Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi
Londra’da sosyal medya fenomeni, rakibini ezerek öldürdü Londra’da sosyal medya fenomeni, rakibini ezerek öldürdü
Galibiyet kutlamalarında Galatasaylı taraftar otobüsün üzerinde yolculuk yaptı Galibiyet kutlamalarında Galatasaylı taraftar otobüsün üzerinde yolculuk yaptı
Sine-i millete dönülecek mi CHP’de gözler iki kritik toplantıda Sine-i millete dönülecek mi? CHP'de gözler iki kritik toplantıda

20:30
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
19:07
Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
19:07
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:05
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi
Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
18:59
Çin’in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
18:16
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
