Beşiktaş'ta "6 Ekim İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu" kutlama programı düzenlendi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta "6 Ekim İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu" kutlama programı düzenlendi

Beşiktaş\'ta "6 Ekim İstanbul\'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu" kutlama programı düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "6 Ekim'de işgal güçlerini İstanbul'dan gönderdikten sonra 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edildi.

06.10.2024 22:16
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, " 6 Ekim'de işgal güçlerini İstanbul'dan gönderdikten sonra 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edildi." dedi.

İmamoğlu, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla Beşiktaş Meydanı'nda düzenlenen "6 Ekim İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu" kutlama programına katıldı.

Şehitler için saygı duruşunun ardından konuşan İmamoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda ve İstanbul savunmasında şehit olanlara rahmet diledi.

İstanbul'un kurtuluşunun tarihi önemine değinen İmamoğlu, "6 Ekim'de işgal güçlerini İstanbul'dan gönderdikten sonra 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edildi. İstanbul'un kurtuluşundan sadece 23 gün sonra hep birlikte, milletin gücüyle Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Cumhuriyet'i ilan ettik." diye konuştu.

İstanbul'un kurtuluşunun dünya çapında yansımalarının olduğunu anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Her birinizin dedesi, ninesi, atası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ayağa kalkıp işgalcileri İstanbul'dan evlerine gönderdi. Geldikleri gibi gittiler. İşte bu büyük zafer, dünyada yeni bir dönemi başlattı. Milletçe bağımsızlığımıza, onurumuza sahip çıktık. İşgalcilere hadlerini bildirdik. İşgal güçleri, ay yıldızlı bayrağımızı selamlayarak ayrıldılar. O günden sonra dünyanın her yerinde işgalcilere, emperyalizme karşı mazlum milletler bağımsızlık yolunda çok güçlü adımlar attık."

İmamoğlu, gençlere çağrıda bulunarak, her zaman doğruların peşinde olmalarını istedi.

Tam bağımsızlık için demokrasi ve hukuka sıkı sıkıya bağlı olunması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Hep aklınızla, vicdanınızla hareket edin. Adalet duygunuzla hareket edin. Cumhuriyet'ten, demokrasiden, laiklikten ve özellikle hukukun üstünlüğünden asla vazgeçmeyin çünkü bunlar, sizi bu ülkenin tek ve gerçek sahibi yapan değerlerdir." ifadelerini kullandı.

Program, İmamoğlu'nun konuşmasının ardından Melek Mosso konseri ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta '6 Ekim İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu' kutlama programı düzenlendi - Son Dakika

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