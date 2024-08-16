Beşiktaş\'ta cipiyle kadına çarpan zanlı tutuklandı

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İstanbul Beşiktaş'ta cipiyle çarptığı kadının ağır yaralanmasına neden olan, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan zanlı, Tekirdağ'da tutuklandı.

Abbasağa Mahallesi Fulya Deresi Sokağı'nda 12 Ağustos'ta cipiyle park halindeki araçlar ile yol kenarında yürüyen kadına çarpıp kaçan F.D, polis ekiplerince Çerkezköy'de yakalandı.

Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan F.D, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Adliyeye götürülen zanlı, savcının ek gözaltı talep etmesi üzerine yeniden Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

F.D'nin kullandığı 34 DOK 427 plakalı cip, Abbasağa Mahallesi Fulya Deresi Sokak'ta park halindeki otomobile çarpıp takla atmış, daha sonra park halindeki 3 otomobil ve bir motosiklet ile yol kenarında yürüyen Dila K'ye çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Dila K. hastaneye kaldırılmış, sürücü kaza yerinden kaçmıştı.